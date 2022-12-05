Экс-гендиректора Petropavlovsk приговорили к 5,5 года колонии

Басманный суд Москвы приговорил экс-главу золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского к 5,5 года лишения свободы по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

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Масловского признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Прокурор просил для него семь с половиной лет колонии.

Бизнесмен будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Также суд удовлетворил требование взыскать с Масловского в пользу компании «Покровский рудник» более 99 млн рублей, отмечает агентство.

Суд пришел к выводу, что в 2018 году одна из «дочек» Petropavlovsk приобрела по завышенной цене здание в Благовещенске, принадлежащее сыну Масловского. Сын бизнесмена объявлен в международный розыск.

Вину Масловский не признал, его адвокаты утверждали, что речь идет о неверной оценке стоимости недвижимости.