Financial Times назвала Зеленского «человеком года»

Влиятельная деловая газета Financial Times назвала лидера Украины Владимира Зеленского «человеком года». Редакция объяснила свой выбор тем, что украинский президент проявил стойкость и в глазах жителей Европы и США стал символом противостояния западного мира и «автократий».

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Автор публикации напомнил, что многие жители Украины до начала спецоперации считали Зеленского дилетантом, практически «списали его со счетов».

По мнению обозревателя, 44-летний политик завоевал себе место в истории, продемонстрировал качества настоящего лидера и стойкость.

Журналист пояснил, что его качества, а также то, что он якобы стал «символом глобального противостояния либеральных демократий и авторитаризма» обусловили выбор редакции.

В исторической ретроспективе Зеленского можно сравнить с сэром Уинстоном Черчиллем, который возглавлял Соединенное Королевство в 1940–1945 годах, а также с 1951 по 1955 год, подчеркнул обозреватель.