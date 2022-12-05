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1 час назад

Financial Times назвала главу Украины Владимира Зеленского «человеком года»

Илья Родин

Влиятельная деловая газета Financial Times назвала лидера Украины Владимира Зеленского «человеком года». Редакция объяснила свой выбор тем, что украинский президент проявил стойкость и в глазах жителей Европы и США стал символом противостояния западного мира и «автократий».

Financial Times назвала Зеленского «человеком года»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор публикации напомнил, что многие жители Украины до начала спецоперации считали Зеленского дилетантом, практически «списали его со счетов».

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По мнению обозревателя, 44-летний политик завоевал себе место в истории, продемонстрировал качества настоящего лидера и стойкость.

Журналист пояснил, что его качества, а также то, что он якобы стал «символом глобального противостояния либеральных демократий и авторитаризма» обусловили выбор редакции.

В исторической ретроспективе Зеленского можно сравнить с сэром Уинстоном Черчиллем, который возглавлял Соединенное Королевство в 1940–1945 годах, а также с 1951 по 1955 год, подчеркнул обозреватель.

Автор резюмировал, что вместе с тем, итоги правления украинского лидера «неоднозначны». После окончания военных действий ему придется ответить на ряд вопросов. В частности, о том, почему Украина не была готова к конфликту.

В мире,Елена Зеленская,Владимир Зеленский,Уинстон Черчилль,
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