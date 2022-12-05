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38 минут назад

СМИ: чеченский блогер Тумсо Абдурахманов убит в Швеции

Газета.Ruиещё 1

Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов был убит, сообщает Telegram-канал «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов), ссылаясь на его соратников

СМИ: Чеченский оппозиционный блогер убит в Швеции
Фото: AbuSaddamShishaniLIVE/YouTubeAbuSaddamShishaniLIVE/YouTube

Уточняется, что блогер был застрелен в Швеции, где в последнее время скрывался, в ночь с 1 на 2 декабря.

Комментариев от шведских официальных источников пока не поступало.

Абдурахманов известен своей критикой в адрес властей Чеченской Республики.

Путин рассказал о терактах убитого в ФРГ чеченского полевого командира

В январе прошлого года суд в Швеции выносил приговор двум россиянам по делу о нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова.

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