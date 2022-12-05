СМИ: Чеченский оппозиционный блогер убит в Швеции

Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов был убит, сообщает Telegram-канал «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов), ссылаясь на его соратников
Уточняется, что блогер был застрелен в Швеции, где в последнее время скрывался, в ночь с 1 на 2 декабря.
Комментариев от шведских официальных источников пока не поступало.
Абдурахманов известен своей критикой в адрес властей Чеченской Республики.
В январе прошлого года суд в Швеции выносил приговор двум россиянам по делу о нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова.