СМИ: Чеченский оппозиционный блогер убит в Швеции

Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов был убит, сообщает Telegram-канал «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов), ссылаясь на его соратников

Фото: AbuSaddamShishaniLIVE/YouTube AbuSaddamShishaniLIVE/YouTube

Уточняется, что блогер был застрелен в Швеции, где в последнее время скрывался, в ночь с 1 на 2 декабря.

Комментариев от шведских официальных источников пока не поступало.

Абдурахманов известен своей критикой в адрес властей Чеченской Республики.