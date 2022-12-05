В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
16 минут назад

Финляндия внесла в парламент законопроект о членстве в НАТО

Алиса Селезнёва

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, пишет ТАСС.

В парламент Финляндии внесли законопроект о вступлении в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Правительство только что передало парламенту законопроект о вступлении в НАТО. Мы сделали еще один шаг в сторону присоединения к альянсу», - заметил он в ходе пресс-конференции.

После начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Против вступления скандинавских стран в НАТО выступила Турция. Но в результате переговоров стороны уладили спорные вопросы, и Швеция и Финляндия получили приглашение в НАТО.

Однако Турция до сих пор не ратифицировала заявки Швеции и Финляндии. Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявлял, что власти Швеции и Финляндии делают недостаточно для вступления в НАТО. Он отметил, что страны предприняли определенные меры, но до сих пор не выполнили все условия Анкары.

«Ситуация с безопасностью в Европе поменялась». Почему Финляндия идет в НАТО

При этом в Кремле отметили, что Россия не считает угрозой вступление Финляндии и Швеции в НАТО, так как у страны нет с ними территориальных споров.

В мире,Пекка Хаависто,Йенс Столтенберг,Мевлют Чавушоглу,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители