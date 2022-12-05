В парламент Финляндии внесли законопроект о вступлении в НАТО

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, пишет ТАСС.

«Правительство только что передало парламенту законопроект о вступлении в НАТО. Мы сделали еще один шаг в сторону присоединения к альянсу», - заметил он в ходе пресс-конференции.

После начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Против вступления скандинавских стран в НАТО выступила Турция. Но в результате переговоров стороны уладили спорные вопросы, и Швеция и Финляндия получили приглашение в НАТО.

Однако Турция до сих пор не ратифицировала заявки Швеции и Финляндии. Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявлял, что власти Швеции и Финляндии делают недостаточно для вступления в НАТО. Он отметил, что страны предприняли определенные меры, но до сих пор не выполнили все условия Анкары.