Введенные Западом санкции против России не будут отменены, если Россия будет "диктовать" свои условия мирного урегулирования на Украине. С таким утверждением выступил канцлер Германии Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs, опубликованной в понедельник.

"С самого начала войны было ясно, что эти санкции придется сохранять в течение длительного времени, поскольку их эффективность возрастает от недели к неделе", - написал он.

По словам Шольца, Москве "следует понять, что ни одна санкция не будет отменена, если Россия попытается диктовать условия мирного соглашения".

Как отметил он, Германия в координации с ее союзниками намерена достичь "договоренностей по поддержанию безопасности Украины как части потенциального послевоенного мирного урегулирования". Канцлер ФРГ считает, что для завершения конфликта на Украине России необходимо вывести свои войска.

"Наше послание Москве предельно ясно: мы нацелены защищать каждый дюйм территории НАТО против любой возможной агрессии. Мы будем выполнять торжественное обещание НАТО о том, что нападение на любого союзникам будет рассматриваться как нападение на весь альянс. Также мы дали понять России, что ее недавняя риторика в отношении ядерного оружия безрассудна и безответственна", - утверждал Шольц.