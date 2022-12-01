Пока вы не уснули: "Российская ошибка" НАТО и план ЕС по трибуналу на Украине

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Столтенберг призвал НАТО не повторять «российской ошибки» с Китаем

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны избегать повторения ошибок, допущенных ими в отношениях с Россией, чтобы не допустить своей зависимости от Китая. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

«Я верю в свободную торговлю, и государства-члены должны продолжать торговать с Китаем, но мы не можем принимать решения, основываясь только на коммерческих соображениях», - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что зависимость от российских ресурсов сделала страны НАТО уязвимыми.

Боррель рассказал о плане по созданию трибунала по Украине

globallookpress.com

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что 1 декабря он представит план Еврокомиссии о создании трибунала по Украине. Заявление Борреля опубликовано на официальном

План будет представлен на заседании глав МИД стран ОБСЕ.

Боррель заявил, что на этой встрече он представит предложение Еврокомиссии, касающееся поддержки работы Международного уголовного суда, поддержки украинского генерального прокурора в сборе доказательств и предложение о специальном трибунале, который будет расследовать военные преступления/

В США назвали условие для переговоров с Россией по ДСНВ

Американский дипломат Линн Трейси, которая была выдвинута кандидатом на пост посла Соединенных Штатов в РФ, заявила, что дальнейший диалог между Москвой и Вашингтоном по вопросам, касающимся контроля над вооружениями, возможен после того, как Российская Федерация разрешит представителям США возобновить инспекции в рамках Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает ТАСС.

Евросоюз предварительно согласовал потолок цен на российскую нефть

Страны Евросоюза предварительно согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломата.

«Страны ЕС предварительно договорились в четверг о лимите цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель с механизмом корректировки, чтобы сохранить ограничение на уровне 5% ниже рыночной стоимости», — говорится в тексте.

Лавров сделал заявление об «огромных» рисках ядерной войны

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае столкновения ядерных держав риск ядерного конфликта станет огромным. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров напомнил, что в июне 2021 года президенты России и США сделали совместное заявление, что ядерная война не может быть выиграна и развязывать ее нельзя.

«Мы, как я уже говорил, готовы были пойти дальше и сказать, что не только нельзя развязывать ядерную войну, но недопустима и любая война между ядерными державами», - подчеркнул он.

По словам министра, если такой конфликт начнется, «риск перерастания в ядерную войну будет огромным».

Маск анонсировал первое вживление чипа в мозг человека

Основатель Tesla, SpaceX и владелец Twitter Илон Маск заявил, что примерно через полгода его компания Neuralink вживит первому человеку чип, позволяющий использовать телефон и компьютер без рук. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Об успехах Neuralink Маск рассказал на специальной пресс-конференции.

По словам Маска, Neuralink уже представила большую часть необходимых документов в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), которое также контролирует медицинские устройства, включая нейронные имплантаты.

В ЕС признали неспособность конфисковать замороженные активы ЦБ РФ

Представители Евросоюза пришли к тому, что не способны конфисковать замороженные активы Банка России в связи с действием международного принципа государственного иммунитета. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, Еврокомиссия подала сигнал о планах вместо конфискации активов ЦБ создать фонд для управления ликвидными активами, а прибыль использовать для выплат Украине.

В Кремле назвали трибунал ЕС по Украине нелегитимным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки создания «трибунала по Украине» Евросоюзом не будут легитимными. Об этом сообщает ТАСС.

В МИД Франции ранее анонсировали создание специального международного трибунала для расследования действий России на Украине.

Французские дипломаты заявили, что уже начали работу с европейскими и украинскими партнерами. Также Париж поддержал работу украинских судов и Международного уголовного суда в Гааге.

Суд приговорил миллиардера Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима

Мещанский суд Москвы приговорил миллиардера Зиявудина Магомедова, основателя группы «Сумма», к 19 годам колонии строгого режима. Его брат, экс-член Совета Федерации Магомед Магомедов, приговорен к 18 годам. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что братья были осуждены по делу о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях бюджетных средств.

ЕК решила не извиняться перед Киевом за публикацию о потерях ВСУ

Еврокомиссия (ЕК) не планирует приносить извинения украинским властям после публикации информации о 100 тыс. погибших военных. Как пишет РИА Новости, об этом заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.