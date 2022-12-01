Боррель рассказал о плане по созданию трибунала по Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что 1 декабря он представит план Еврокомиссии о создании трибунала по Украине. Заявление Борреля опубликовано на официальном сайте ЕС.

План будет представлен на заседании глав МИД стран ОБСЕ.

Боррель заявил, что на этой встрече он представит предложение Еврокомиссии, касающееся поддержки работы Международного уголовного суда, поддержки украинского генерального прокурора в сборе доказательств и предложение о специальном трибунале, который будет расследовать военные преступления.

Боррель подчеркнул, что создание трибунала сначала должны одобрить государства-члены ЕС. Также потребуется «более сильная поддержка со стороны ООН большим количеством стран».

«На встрече ОБСЕ мы также рассмотрим ситуацию и изучим, как совместно усилить ОБСЕ, чтобы проложить путь к новому порядку безопасности в Европе. Нам понадобится новый порядок безопасности после того, как Россия полностью разрушит старый», - заявил глава дипломатии ЕС.

Также Боррель пообещал объявить о дополнительном взносе ЕС в один миллион евро на операции по разминированию на Украине.

В МИД Франции ранее анонсировали создание специального международного трибунала для расследования действий России на Украине.