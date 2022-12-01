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26 минут назад

Боррель рассказал о плане по созданию трибунала по Украине

Мария Иванова

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что 1 декабря он представит план Еврокомиссии о создании трибунала по Украине. Заявление Борреля опубликовано на официальном сайте ЕС.

Боррель рассказал о плане по созданию трибунала по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

План будет представлен на заседании глав МИД стран ОБСЕ.

Боррель заявил, что на этой встрече он представит предложение Еврокомиссии, касающееся поддержки работы Международного уголовного суда, поддержки украинского генерального прокурора в сборе доказательств и предложение о специальном трибунале, который будет расследовать военные преступления.

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Боррель подчеркнул, что создание трибунала сначала должны одобрить государства-члены ЕС. Также потребуется «более сильная поддержка со стороны ООН большим количеством стран».

«На встрече ОБСЕ мы также рассмотрим ситуацию и изучим, как совместно усилить ОБСЕ, чтобы проложить путь к новому порядку безопасности в Европе. Нам понадобится новый порядок безопасности после того, как Россия полностью разрушит старый», - заявил глава дипломатии ЕС.

Также Боррель пообещал объявить о дополнительном взносе ЕС в один миллион евро на операции по разминированию на Украине.

В МИД Франции ранее анонсировали создание специального международного трибунала для расследования действий России на Украине.

Французские дипломаты заявили, что уже начали работу с европейскими и украинскими партнерами. Также Париж поддержал работу украинских судов и Международного уголовного суда в Гааге.

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