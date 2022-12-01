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24 минуты назад

ЕК решила не извиняться перед Киевом за публикацию о потерях ВСУ

Никита Бородкин

Еврокомиссия (ЕК) не планирует приносить извинения украинским властям после публикации информации о 100 тыс. погибших военных. Как пишет РИА Новости, об этом заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.

ЕК решила не извиняться перед Киевом за публикацию о потерях ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Не было необходимости в извинениях, мы объяснили в соцсетях контекст и причины. Мы добиваемся с Украиной общих целей, в том числе в вопросах расследования преступлений этой агрессии и их преследования», — заявила она.

Напомним, что в среду, 30 ноября, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери Украины с начала российской специальной военной операции составили более 100 тысяч военных и более 20 тысяч гражданских.

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Позднее эту информацию удалили как из видеообращения фон дер Ляйен, так и из текстовой версии. Сама глава ЕК объяснила это неточностью, заявив, что речь шла как об убитых солдатах, так и о раненых.

Армия,Еврокомиссия,Госдеп США,
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