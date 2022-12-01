ЕК решила не извиняться перед Киевом за публикацию о потерях ВСУ

Еврокомиссия (ЕК) не планирует приносить извинения украинским властям после публикации информации о 100 тыс. погибших военных. Как пишет РИА Новости, об этом заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.

«Не было необходимости в извинениях, мы объяснили в соцсетях контекст и причины. Мы добиваемся с Украиной общих целей, в том числе в вопросах расследования преступлений этой агрессии и их преследования», — заявила она.

Напомним, что в среду, 30 ноября, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери Украины с начала российской специальной военной операции составили более 100 тысяч военных и более 20 тысяч гражданских.