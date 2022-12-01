В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
1 час назад

Суд приговорил миллиардера Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима

Илья Родин

Мещанский суд Москвы приговорил миллиардера Зиявудина Магомедова, основателя группы «Сумма», к 19 годам колонии строгого режима. Его брат, экс-член Совета Федерации Магомед Магомедов, приговорен к 18 годам. Об этом пишут «Известия».

Вынесен приговор братьям-миллиардерам Магомедовым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что братья были осуждены по делу о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях бюджетных средств.

Магомед Магомедов вслед за братом предложил суду залог в 2,5 млрд рублей

Суд также назначил Магомедовым штрафы в размере 2,5 млн рублей и лишил Зиявудина государственных наград. Полное оглашение приговора заняло более пяти дней.

По данным газеты, гособвинитель просил суд приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн рублей, а Магомеда Магомедова - к 21 году колонии строгого режима со штрафом в 1,5 млн рублей.

Напомним, что правоохранительные органы задержали братьев Магомедовых в марте 2018 года. Они обвинялись в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. В уголовном деле упоминались 9 эпизодов хищений на общую сумму в 11 млрд рублей. Фигурантами дела являются 20 человек.

Происшествия,Магомед Магомедов,Совет Федерации,
44
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители