Вынесен приговор братьям-миллиардерам Магомедовым

Мещанский суд Москвы приговорил миллиардера Зиявудина Магомедова, основателя группы «Сумма», к 19 годам колонии строгого режима. Его брат, экс-член Совета Федерации Магомед Магомедов, приговорен к 18 годам. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что братья были осуждены по делу о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях бюджетных средств.
Суд также назначил Магомедовым штрафы в размере 2,5 млн рублей и лишил Зиявудина государственных наград. Полное оглашение приговора заняло более пяти дней.
По данным газеты, гособвинитель просил суд приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн рублей, а Магомеда Магомедова - к 21 году колонии строгого режима со штрафом в 1,5 млн рублей.
Напомним, что правоохранительные органы задержали братьев Магомедовых в марте 2018 года. Они обвинялись в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. В уголовном деле упоминались 9 эпизодов хищений на общую сумму в 11 млрд рублей. Фигурантами дела являются 20 человек.