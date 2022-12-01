Вынесен приговор братьям-миллиардерам Магомедовым

Мещанский суд Москвы приговорил миллиардера Зиявудина Магомедова, основателя группы «Сумма», к 19 годам колонии строгого режима. Его брат, экс-член Совета Федерации Магомед Магомедов, приговорен к 18 годам. Об этом пишут «Известия».

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Отмечается, что братья были осуждены по делу о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях бюджетных средств.

Суд также назначил Магомедовым штрафы в размере 2,5 млн рублей и лишил Зиявудина государственных наград. Полное оглашение приговора заняло более пяти дней.

По данным газеты, гособвинитель просил суд приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн рублей, а Магомеда Магомедова - к 21 году колонии строгого режима со штрафом в 1,5 млн рублей.