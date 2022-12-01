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29 минут назад

В Кремле назвали трибунал ЕС по Украине нелегитимным

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки создания «трибунала по Украине» Евросоюзом не будут легитимными. Об этом сообщает ТАСС.

Песков высказался о попытке Запада создать "трибунал по Украине"
Фото: ТАССТАСС

В МИД Франции ранее анонсировали создание специального международного трибунала для расследования действий России на Украине.

Французские дипломаты заявили, что уже начали работу с европейскими и украинскими партнерами. Также Париж поддержал работу украинских судов и Международного уголовного суда в Гааге.

«Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности и не будут нами приняты, будут нами осуждаться», - так прокомментировал это Песков.

В конце октября глава МИД Франции Катрин Колонна заявляла, что Париж не поддерживает создание специального трибунала по России и Украине.

Она подчеркивала, что привлекать к ответственности можно с помощью существующих инструментов.

Политика,Катрин Колонна,Дмитрий Песков,ЕС,
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