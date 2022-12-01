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16 минут назад

Лавров сделал заявление об «огромных» рисках ядерной войны

Мария Иванова

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае столкновения ядерных держав риск ядерного конфликта станет огромным. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров сделал заявление об «огромных» рисках ядерной войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лавров напомнил, что в июне 2021 года президенты России и США сделали совместное заявление, что ядерная война не может быть выиграна и развязывать ее нельзя.

«Мы, как я уже говорил, готовы были пойти дальше и сказать, что не только нельзя развязывать ядерную войну, но недопустима и любая война между ядерными державами», - подчеркнул он.

По словам министра, если такой конфликт начнется, «риск перерастания в ядерную войну будет огромным».

Он подчеркнул, что США, Великобритания и Франция делают все, чтобы наращивать свое «практически прямое участие» в украинском кризисе.

«Это опасная тенденция», - заключил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что ядерная война недопустима, но ее угроза реальна.

«Сейчас риски весьма существенные. Мне бы не хотелось, чтобы их искусственно раздували. Желающих немало. Опасность серьезная, реальная. Ее нельзя недооценивать», - сказал он.

Глава МИД Германии Анналена Бербок отмечала, что полностью исключить вероятность ядерной войны невозможно.

Политика,Анналена Бербок,Сергей Лавров,МИД России,
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