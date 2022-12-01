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14 минут назад

Столтенберг призвал НАТО не повторять «российской ошибки» с Китаем

Мария Иванова

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны избегать повторения ошибок, допущенных ими в отношениях с Россией, чтобы не допустить своей зависимости от Китая. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Столтенберг призвал НАТО не повторять «российской ошибки» с Китаем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я верю в свободную торговлю, и государства-члены должны продолжать торговать с Китаем, но мы не можем принимать решения, основываясь только на коммерческих соображениях», - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что зависимость от российских ресурсов сделала страны НАТО уязвимыми.

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Также Столтенберг охарактеризовал политику Китая в отношении Тайваня как «агрессивную, принуждающую и угрожающую».

На июньском саммите члены НАТО приняли новую стратегическую доктрину, отразившую растущее влияние Китая.

В новой доктрине Китай обозначен как «системный вызов» для ценностей, безопасности и интересов членов альянса.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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