Столтенберг призвал НАТО не повторять «российской ошибки» с Китаем

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны избегать повторения ошибок, допущенных ими в отношениях с Россией, чтобы не допустить своей зависимости от Китая. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.
«Я верю в свободную торговлю, и государства-члены должны продолжать торговать с Китаем, но мы не можем принимать решения, основываясь только на коммерческих соображениях», - подчеркнул Столтенберг.
Он отметил, что зависимость от российских ресурсов сделала страны НАТО уязвимыми.
Также Столтенберг охарактеризовал политику Китая в отношении Тайваня как «агрессивную, принуждающую и угрожающую».
На июньском саммите члены НАТО приняли новую стратегическую доктрину, отразившую растущее влияние Китая.
В новой доктрине Китай обозначен как «системный вызов» для ценностей, безопасности и интересов членов альянса.