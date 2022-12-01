Американский дипломат Линн Трейси, которая была выдвинута кандидатом на пост посла Соединенных Штатов в РФ, заявила, что дальнейший диалог между Москвой и Вашингтоном по вопросам, касающимся контроля над вооружениями, возможен после того, как Российская Федерация разрешит представителям США возобновить инспекции в рамках Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, президент США Джо Байден заявлял, что его администрация готова обсуждать новый механизм в сфере контроля над вооружениями, который заменил бы новый ДСНВ после его истечения в 2026 году.

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Трейси подчеркнула, что Штатам нужно, чтоб РФ разрешила возобновить инспекции, предусмотренные договором, прежде чем Вашингтон сможет вести диалог с Москвой о том, что будет дальше.

Заседание двусторонней консультативной комиссии Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США переносится на более поздний срок. Об этом в понедельник, 28 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

В министерстве сообщили, что сессия комиссии по ядерному разоружению, запланированная на 29 ноября-6 декабря в Каире, в указанные даты не состоится.

Ранее три источника «Коммерсанта» сообщили о планах Москвы и Вашингтона возобновить диалог по ДСНВ на новой площадке. Тогда отмечалось, что встреча впервые может пройти в Ближневосточном регионе. До этого заседания проходили в Женеве, но Москва больше не видит в Швейцарии нейтральную сторону и не хочет вести переговоры с третьими сторонами на ее территории.

Также уточнялось, что заседание двусторонней комиссии может состояться в конце ноября-начале декабря. Оно будет первым после начала спецоперации России на Украине.

8 ноября Госдеп США подтвердил возможность проведения переговоров с Россией. Представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс уточнил, что Москва и Вашингтон согласились о проведении в ближайшем будущем встречи по возобновлению инспекций в рамках СНВ-3 (договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).

США ждали заседания комиссии с Россией по исполнению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), надеются на его скорое проведение и объяснение причин переноса. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, передает РИА Новости.

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«Мы очень ждали начала консультаций, потому что мы верим в важность СНВ-3», — отметил Кирби.

Он добавил, что США будут работать через посольство, чтобы понять, что произошло, и вернуться к графику как можно скорее. Кирби добавил, что Россия не предоставила объяснений по поводу причин переноса.

Перенос заседания двусторонней консультативной комиссии по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) является политическим решением. Так перенос даты консультаций между Россией и США объяснил замглавы российского МИД Сергей Рябков на полях мероприятия Фонда Горчакова «Диалог во имя будущего», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«По большому счету ситуация складывалась так, что у нас не оказалось иного выбора. Решение принималось на политическом уровне. Мы столкнулись с ситуацией, когда наши американские коллеги по ряду направлений продемонстрировали не просто нежелание воспринимать наши сигналы и считаться с нашими приоритетами, а действовали в противоположном ключе», — заявил дипломат.

Он отметил, что российская сторона хоть и фиксирует некоторые сдвиги по проблематике засчета ядерных вооружений в рамках ДСНВ, но не видит желания американских представителей двигаться по этому направлению.

Россия не собирается вести диалог с США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в режиме выдвижения предварительных условий, но готова обсудить возобновление переговоров после согласования установленной и работоспособной программы будущей консультации. О неприемлемости американского подхода в переговорах заявил журналистам замглавы российского МИД Сергей Рябков на полях мероприятия Фонда Горчакова «Диалог во имя будущего», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не ведем диалог в режиме выдвижения предварительных условий. Мы, конечно, хотели бы согласовать работоспособную программу предстоящей сессии, сбалансированную, отвечающую интересам обеих сторон. Но еще раз — сейчас в ситуации с переносом сессии для нас было важно послать политический сигнал. И здесь крупные вопросы, которые доминируют в нашей повестке дня с США, на сегодня важнее какой-то техники и механики работы в рамках ДСНВ», — заявил дипломат.

Россия не собирается обсуждать с Соединенными штатами Америки Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ), пока США поставляют на Украину оружие и военную технику. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».

«Вы не можете обсуждать вопросы обоюдной безопасности с государством, с политической системой, с режимом, который занимается разжиганием еще до большего уровня конфликта, последствия которого коснулись каждого уголка планеты. Сегодня реальность такова, что она не позволяет садиться за стол переговоров по вопросам безопасности с теми, кто эту безопасность разрушает», – подчеркнула Мария Захарова.

По ее словам, обсуждение договора — это не просто переговорный процесс, а вопрос безопасности и обоюдных гарантий в этой сфере.

«США намерены поставить еще больше вооружений в регион конфликта, в который непосредственно вовлечена РФ», — напомнила Захарова.

Она выразила недоумение, как можно «сидеть за одним столом и обсуждать вопросы обоюдной безопасности» с теми, кто поставляет в зону конфликта оружие, «науськивает киевский режим на еще большее кровопролитие» и выделяет деньги на «экстремистскую деятельность под эгидой малоадекватных людей на Банковой».

Ранее Захарова отметила, что Соединенные Штаты демонстрируют «высочайший уровень токсичности и враждебности» по отношению к России, стараясь навредить стране «везде, где только возможно».

По ее словам, Москва решила перенести запланированную на 29 ноября — 6 декабря в Каире сессию двусторонней консультативной комиссии России и США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений на более поздний срок «с учетом той крайне негативной ситуации в российско-американских отношениях, которая была создана Вашингтоном и продолжает неуклонно деградировать».

При этом она подчеркнула, что в России ожидают от США «добросовестных усилий по созданию условий» для проведения сессии двусторонней консультативной комиссии в 2023 году и «возвращения к полноформатному выполнению всех положений ДСНВ».

Диалог с Соединенными Штатами по стратегической стабильности может происходить при наличии в Вашингтоне адекватного партнера и готовности не пересекать «красные линии», объяснил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков. Об этом сообщает РИА Новости.

«В принципиальном плане мы от диалога никогда не отказывались. Вместе с тем реальный диалог возможен только при наличии адекватного партнера с другой стороны», — сказал российский дипломат.

По словам Ермакова, надо, чтобы американская сторона «дозрела» до серьезного разговора, и при этом должны соблюдаться интересы РФ.

Главное, как подчеркнул глава департамента Министерства иностранных дел, не должны пересекаться «красные линии» в области безопасности, неоднократно обозначенные Москвой.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.