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30 ноября

Дипломат Ермаков: диалог с США возможен при наличии адекватного партнера в Вашингтоне

Газета.Ru

Диалог с Соединенными Штатами по стратегической стабильности может происходить при наличии в Вашингтоне адекватного партнера и готовности не пересекать "красные линии", объяснил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков. Об этом сообщает РИА Новости. "В принципиальном плане мы от диалога никогда не отказывались. Вместе с тем реальный диалог возможен только при наличии адекватного партнера с другой стороны", - сказал российский дипломат. По словам Ермакова, надо, чтобы американская сторона "дозрела" до серьезного разговора, и при этом должны соблюдаться интересы РФ. Главное, как подчеркнул глава департамента Министерства иностранных дел, не должны пересекаться "красные линии" в области безопасности, неоднократно обозначенные Москвой. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

Дипломат Ермаков: диалог с США возможен при наличии адекватного партнера в Вашингтоне
Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Политика,Владимир Ермаков,Владимир Путин,МИД России,
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