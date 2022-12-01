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15 минут назад

Маск анонсировал первое вживление чипа в мозг человека

Мария Иванова

Основатель Tesla, SpaceX и владелец Twitter Илон Маск заявил, что примерно через полгода его компания Neuralink вживит первому человеку чип, позволяющий использовать телефон и компьютер без рук. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Маск анонсировал первое вживление чипа в мозг человека
Фото: EPA/TACCEPA/TACC

Об успехах Neuralink Маск рассказал на специальной пресс-конференции.

По словам Маска, Neuralink уже представила большую часть необходимых документов в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), которое также контролирует медицинские устройства, включая нейронные имплантаты.

«Теперь мы уверены, что устройство Neuralink готово для тестирования на людях, поэтому сроки зависят от процесса утверждения FDA», - подчеркнул бизнесмен.

В Neuralink заверили, что работают над тем, чтобы развеять опасения FDA относительно перегрева устройства, а также токсичных химических веществ, которые могут просочиться в мозг из имплантата и вызвать повреждения.

Маск заявил, что планирует вживить чип и самому себе.

Бизнесмен запустил Neuralink в марте 2017 года. Сообщалось, что компания займется разработкой устройств, которые будут имплантироваться в человеческий мозг и, в частности, смогут заменять зрение для слепых и позволят людям с тяжелыми формами инвалидности двигаться и общаться, расшифровывая активность их мозга.

В будущем Neuralink хочет открыть клиники, где пациенты могли бы имплантировать устройство в мозг с помощью роботов-хирургов.

Илон Маск наймёт нового главу Twitter

На конференции Маск показал видео «телепатического набора текста» обезьяной, у которой есть мозговой имплантат Neuralink. Животное не пользовалось клавиатурой, но могло наводить курсор на изображения букв.

Чтобы доказать, что имплантируемое устройство безопасно и эффективно в долгосрочной перспективе, потребуются клинические испытания.

В прошлом году Neuralink столкнулась с проблемами, когда нескольких ее обезьян усыпили из-за подозрений на инфекции, связанные с устройством.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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