Пока вы не уснули: жалобы мобилизованных на банки и "феномен Путина"

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Мобилизованные стали жаловаться на банки

Мобилизованные россияне начали жаловаться на «недобросовестный подход» банков к предоставлению кредитных каникул. Как рассказал «Коммерсант», в ноябре на портале Banki.ru появилось более десятка сообщений на эту тему.

Один из пользователей рассказал, что пытался добиться кредитных каникул для своего мобилизованного отца, но банк «игнорировал запросы в чате, а на горячей линии бросали трубку». Другой пользователь рассказал, что банк отказал в кредитных каникулах по мобилизации в течение трех часов после подачи заявки.

В Кремле рассказали о «феномене Путина»

Высокие показатели рейтинга президента России Владимира Путина доказывают эффективность его работы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В целом, действительно, это такой феномен Путина — высокий уровень доверия населения. Это говорит о том, что он работает эффективно, и главное, то, что он делает, действительно отвечает чаяниям людей», — сказал он.

Россиян предупредили о риске переводов денег между своими счетами

Телефонные мошенники могут украсть деньги, убедив человека перевести их на его же счет. Об этом предупредил специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд в беседе с агентством «Прайм».

По словам финансиста, для этого злоумышленники «заражают» компьютер или телефон вирусом, с помощью которого получают данные одного из счетов через онлайн-банк. Обычно это делается посредством СМС-сообщения. После мошенники звонят будущей жертве, представляясь сотрудниками банка или полиции и убеждают перевести все деньги на тот самый взломанный счет. Если перевод осуществлен — их тут же снимают.

В организме Саакашвили обнаружили мышьяк

Медицинские анализы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили показали наличие мышьяка в его организме. Как сообщает ТАСС, об этом в понедельник, 28 ноября, заявил адвокат политика Шалва Хачапуридзе.

«Мы пока не получали анализов ногтей, они придут сегодня, но по телефону выяснилось, что в результате исследования было выявлено еще одно (отравляющее — прим. ред.) вещество — мышьяк», — заявил юрист.

Половина российского города осталась без отопления в мороз

В городе Петровск-Забайкальский без отопления осталась примерно половина жителей — подача тепла прекратилась в 124 многоквартирных домах. Причиной тому стала авария на двух котельных, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Уточняется, что на предприятиях повысилось давление, и оборудование пришлось отключать. Многие жители города остались без тепла в 25-градусный мороз — в семи домах даже лопнули батареи и стояки. Авторы публикации отметили, что котлы уже ремонтируют. Однако не уточнили, сколько времени займут работы.

В Китае начали останавливаться заводы из-за коронавируса

EPA / ТАСС

Завод Volkswagen-FAW в китайском городе Чэнду остановил производство из-за увеличения числа случаев заболевания коронавирусом в стране. Две производственные линии из пяти на заводе в Чанчуне также приостановлены, заявил представитель VW, пишет Reuters.

Генеральный директор BMW Оливер Ципсе заявил, что заводы компании в Китае работают в обычном режиме, но офисы закрыты, а сотрудники работают из дома. В стране в день COVID-19 заболевают более 30 тысяч человек.

В Кремле прокомментировали сообщения о планах РФ покинуть ЗАЭС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявления украинских чиновников о планах России покинуть Запорожскую АЭС. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава украинского «Энергоатома» Петр Котин ранее заявил о «признаках» подготовки России к уходу с ЗАЭС.

«Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может», - так прокомментировал это Песков.

Камерун и Сербия сыграли вничью в матче ЧМ-2022

Сборные Сербии и Камеруна сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Как сообщает «Чемпионат.com», игра команд группы G завершилась со счетом 3:3.

В результате обе команды получили по одному очку, которые стали первыми для них на этом турнире. Ранее, в 1-м туре, сборная Сербия проиграла Бразилии (0:2), а национальная команда Камеруна уступила Швейцарии (0:1).

Папа Римский назвал условие визита в Киев

Папа Римский Франциск заявил в интервью американскому иезуитскому журналу Americamagazin, что если он поедет в Киев, то при этом также посетит и Москву. Об этом пишет РИА Новости.

«Я думал о поездке [в Киев], но я принял решение: если я поеду, я поеду в Москву и Киев, в оба города, не только в один из двух», - сказал понтифик.

Одна страна упростила выдачу виз для россиян

Генконсульство КНР в Хабаровске упрощает выдачу виз для граждан России. Как сообщает «Интерфакс», об этом рассказал генконсул Цзян Сяоян.