Мобилизованные стали жаловаться на банки

Мобилизованные россияне начали жаловаться на «недобросовестный подход» банков к предоставлению кредитных каникул. Как рассказал «Коммерсант», в ноябре на портале Banki.ru появилось более десятка сообщений на эту тему.

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Один из пользователей рассказал, что пытался добиться кредитных каникул для своего мобилизованного отца, но банк «игнорировал запросы в чате, а на горячей линии бросали трубку». Другой пользователь рассказал, что банк отказал в кредитных каникулах по мобилизации в течение трех часов после подачи заявки.

Еще одному клиенту формально одобрили кредитные каникулы, но график платежей в личном кабинете так и не изменился, «горит просрочка и капают пени».

По данным «Коммерсанта», в ВТБ к концу ноября поступило несколько тысяч обращений за кредитными каникулами (в основном для кредитов наличными), Совкомбанк одобрил около семи тысяч заявлений, а «Уралсиб» получил около 800 заявок.

В ВТБ заявили, что часть клиентов могла столкнуться с задержкой предоставления каникул «по техническим причинам».

Ранее в РФ ввели трудовые гарантии для мобилизованных (трудовые договоры с ними можно приостановить, но не расторгнуть) и приняли закон, предоставляющий мобилизованным, контрактникам и добровольцам право на кредитные каникулы.