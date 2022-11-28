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55 минут назад

В Китае начали останавливаться заводы из-за коронавируса

Lenta.ruиещё 2

Завод Volkswagen-FAW в китайском городе Чэнду остановил производство из-за увеличения числа случаев заболевания коронавирусом в стране. Две производственные линии из пяти на заводе в Чанчуне также приостановлены, заявил представитель VW, пишет Reuters.

В Китае начали останавливаться заводы из-за коронавируса
Фото: Thomas Peter /ReutersThomas Peter /Reuters

Генеральный директор BMW Оливер Ципсе заявил, что заводы компании в Китае работают в обычном режиме, но офисы закрыты, а сотрудники работают из дома. В стране в день COVID-19 заболевают более 30 тысяч человек.

В Китае выявили рекордное число заболевших COVID-19

Антиправительственные демонстрации против коронавирусной политики властей Китая начались в ряде городов 26 ноября из-за смерти минимум десяти человек при пожаре в жилом доме. Предполагается, что жители не смогли вовремя покинуть здание из-за заблокированных выходов в рамках политики нулевой терпимости к COVID-19.

Протестующие требуют прекратить локдауны в Китае. Также вспыхнули протесты на крупнейшем в мире заводе по производству Iphone Foxconn Technology Group в Чжэнчжоу. Рабочие пожаловались на изменение условий оплаты труда. Сотрудники, которым приходилось выполнять свои обязанности в условиях жестких антиковидных мер, узнали, что смогут получить обещанные выплаты лишь в случае работы до марта 2023 года.

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