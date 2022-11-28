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1 час назад

Одна страна упростила выдачу виз для россиян

Никита Бородкин

Генконсульство КНР в Хабаровске упрощает выдачу виз для граждан России. Как сообщает «Интерфакс», об этом рассказал генконсул Цзян Сяоян.

Одна страна упростила выдачу виз для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат отметил, что сейчас граждане РФ могут подать документы на получение экипажной, гостевой, рабочей, деловой, семейной и долгосрочной учебной визы. Требования к желающим получить документ вернулись к допандемийным.

Сяоян подчеркнул, что в Китае придают большое значение бесперебойному и безопасному передвижению людей через границы. По информации генконсульства, до пандемии коронавируса среднегодовой показатель взаимных визитов между двумя государствами достигал 3 млн пересечений.

При этом число граждан Китая, которые посещали РФ, ежегодно росло. По словам генконсула, китайцы заинтересованы в ведении бизнеса или обучении на Дальнем Востоке. Сейчас Пекин готов продолжать работу с Москвой по созданию благоприятных условий для взаимного пересечения границ гражданами двух стран.

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