Одна страна упростила выдачу виз для россиян

Генконсульство КНР в Хабаровске упрощает выдачу виз для граждан России. Как сообщает «Интерфакс», об этом рассказал генконсул Цзян Сяоян.
Дипломат отметил, что сейчас граждане РФ могут подать документы на получение экипажной, гостевой, рабочей, деловой, семейной и долгосрочной учебной визы. Требования к желающим получить документ вернулись к допандемийным.
Сяоян подчеркнул, что в Китае придают большое значение бесперебойному и безопасному передвижению людей через границы. По информации генконсульства, до пандемии коронавируса среднегодовой показатель взаимных визитов между двумя государствами достигал 3 млн пересечений.
При этом число граждан Китая, которые посещали РФ, ежегодно росло. По словам генконсула, китайцы заинтересованы в ведении бизнеса или обучении на Дальнем Востоке. Сейчас Пекин готов продолжать работу с Москвой по созданию благоприятных условий для взаимного пересечения границ гражданами двух стран.