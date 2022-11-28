В организме Саакашвили обнаружили мышьяк

Медицинские анализы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили показали наличие мышьяка в его организме. Как сообщает ТАСС, об этом в понедельник, 28 ноября, заявил адвокат политика Шалва Хачапуридзе.

«Мы пока не получали анализов ногтей, они придут сегодня, но по телефону выяснилось, что в результате исследования было выявлено еще одно (отравляющее — прим. ред.) вещество — мышьяк», — заявил юрист.

При этом 28 ноября Саакашвили впервые за долгое время придет на заседание суда по делу о незаконном пересечении границы. Хачапуридзе объяснил, что присутствие экс-президента необходимо для того, чтобы судебный процесс не сорвался и не был перенесен.

Напомним, что ранее адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани и мать бывшего президента Гиули Аласания заявляли о возможном отравлении политика ртутью. Об этом якобы свидетельствует медицинское заключение неправительственной организации «Эмпатия» — оно пока опубликовано и готовится для передачи иностранным экспертам. При этом власти Грузии призывают воздержаться от преждевременных выводов о возможном отравлении Саакашвили.

Бывший президент тайно прибыл в Грузию за сутки до муниципальных выборов в октябре 2021 года, после чего был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Там он объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным.