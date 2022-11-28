Папа Римский назвал условие визита в Киев

Папа Римский Франциск заявил в интервью американскому иезуитскому журналу Americamagazin, что если он поедет в Киев, то при этом также посетит и Москву. Об этом пишет РИА Новости.

«Я думал о поездке [в Киев], но я принял решение: если я поеду, я поеду в Москву и Киев, в оба города, не только в один из двух», - сказал понтифик.

Он также добавил, что три раза разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. Он добавил, что работает со списками заключенных - как гражданских, так и военнопленных. По словам понтифика, он отправлял списки российскому правительству, «и ответ всегда был положительным».

«Позиция Святого престола состоит в том, чтобы искать мир и достигать взаимопонимания. Дипломатия Святого престола действует в этом направлении и, конечно, всегда готова выступить посредником», - заключил Франциск.

Папа Римский также напомнил о постоянном внимании, в том числе гуманитарного плана, которое Святой престол и он лично уделяет Украине.