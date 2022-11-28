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1 час назад

Папа Римский назвал условие визита в Киев

Елена Прошина

Папа Римский Франциск заявил в интервью американскому иезуитскому журналу Americamagazin, что если он поедет в Киев, то при этом также посетит и Москву. Об этом пишет РИА Новости.

Папа Римский назвал условие визита в Киев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я думал о поездке [в Киев], но я принял решение: если я поеду, я поеду в Москву и Киев, в оба города, не только в один из двух», - сказал понтифик.

Он также добавил, что три раза разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. Он добавил, что работает со списками заключенных - как гражданских, так и военнопленных. По словам понтифика, он отправлял списки российскому правительству, «и ответ всегда был положительным».

«Позиция Святого престола состоит в том, чтобы искать мир и достигать взаимопонимания. Дипломатия Святого престола действует в этом направлении и, конечно, всегда готова выступить посредником», - заключил Франциск.

Папа Римский также напомнил о постоянном внимании, в том числе гуманитарного плана, которое Святой престол и он лично уделяет Украине.

В Кремле оценили идею провести переговоры с Украиной в Ватикане

Ранее архиепископ Пол Ричард Галлахер сообщил, что Ватикан готов предоставить место для переговоров по Украине. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее заявил, что Киев не заинтересован в диалоге в таком формате.

В мире,Ричард Галлахер,ФРАНЦИСК,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Правительство РФ,
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