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27 минут назад

В Кремле ответили на слухи об уходе России с Запорожской АЭС

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявления украинских чиновников о планах России покинуть Запорожскую АЭС. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава украинского «Энергоатома» Петр Котин ранее заявил о «признаках» подготовки России к уходу с ЗАЭС.

«Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может», - так прокомментировал это Песков.

Власти Энергодара заявили, что Котин распространяет фейки.

ЗАЭС в Энергодаре, летом перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам в последние месяцы.

Гросси призвал немедленно принять меры для защиты ЗАЭС

1 сентября станцию посетила миссия Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.

11 сентября на ЗАЭС остановили последний работавший энергоблок.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,МАГАТЭ,Росэнергоатом,
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