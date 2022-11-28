Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявления украинских чиновников о планах России покинуть Запорожскую АЭС. Об этом сообщает «Интерфакс».
Глава украинского «Энергоатома» Петр Котин ранее заявил о «признаках» подготовки России к уходу с ЗАЭС.
«Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может», - так прокомментировал это Песков.
Власти Энергодара заявили, что Котин распространяет фейки.
ЗАЭС в Энергодаре, летом перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам в последние месяцы.
1 сентября станцию посетила миссия Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.
11 сентября на ЗАЭС остановили последний работавший энергоблок.