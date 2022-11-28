В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
41 минуту назад

Половина российского города осталась без отопления в 25-градусный мороз

Lenta.ruиещё 3

В городе Петровск-Забайкальский без отопления осталась примерно половина жителей — подача тепла прекратилась в 124 многоквартирных домах. Причиной тому стала авария на двух котельных, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Половина российского города осталась без отопления в мороз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что на предприятиях повысилось давление, и оборудование пришлось отключать. Многие жители города остались без тепла в 25-градусный мороз — в семи домах даже лопнули батареи и стояки. Авторы публикации отметили, что котлы уже ремонтируют. Однако не уточнили, сколько времени займут работы.

Авария на канализационном коллекторе в Волгограде стала крупнейшей за 10 лет

Ранее без отопления в 20-градусный мороз лишились десятки тысяч жителей Абакана. В городе произошла коммунальная авария, которая оставила без тепла 270 многоквартирных жилых домов (в них проживает около 70 000 человек), 14 социально значимых объектов (четыре школы, лицей, национальная гимназия, семь детсадов, перинатальный центр).

Уточнялось, что авария затронула северную часть центрального города Хакасии. Инцидент произошел из-за повреждения в тепловой камере на перекрестке улиц Крылова и Перекрещенко.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители