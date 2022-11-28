Половина российского города осталась без отопления в мороз

В городе Петровск-Забайкальский без отопления осталась примерно половина жителей — подача тепла прекратилась в 124 многоквартирных домах. Причиной тому стала авария на двух котельных, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

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Уточняется, что на предприятиях повысилось давление, и оборудование пришлось отключать. Многие жители города остались без тепла в 25-градусный мороз — в семи домах даже лопнули батареи и стояки. Авторы публикации отметили, что котлы уже ремонтируют. Однако не уточнили, сколько времени займут работы.

Ранее без отопления в 20-градусный мороз лишились десятки тысяч жителей Абакана. В городе произошла коммунальная авария, которая оставила без тепла 270 многоквартирных жилых домов (в них проживает около 70 000 человек), 14 социально значимых объектов (четыре школы, лицей, национальная гимназия, семь детсадов, перинатальный центр).