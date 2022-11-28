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34 минуты назад

В Кремле объяснили высокие рейтинги Путина

Lenta.ruиещё 9

Высокие показатели рейтинга президента России Владимира Путина доказывают эффективность его работы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В Кремле рассказали о «феномене Путина»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам представителя Кремля, поддержка и доверие людей — самое главное для президента. Именно на ней Путин основывает все свои решения, подчеркнул Песков.

«В целом, действительно, это такой феномен Путина — высокий уровень доверия населения. Это говорит о том, что он работает эффективно, и главное, то, что он делает, действительно отвечает чаяниям людей», — сказал он.

Ранее специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, что Путину доверяют 80,6 процента граждан. Кроме того, согласно результатом опроса, деятельность президента одобряют 77 процентов россиян. При этом работу правительства положительно оценили 52 процента респондентов.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ВЦИОМ,
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