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СМИ: Кудрин уйдет из Счетной палаты в «Яндекс»

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин перейдет на работу в «Яндекс» до конца 2022 года. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, до Нового года Кудрин покинет свой пост в Счетной палате. Кудрин возглавлял российский Минфин в 2000-2011 годах. Также он был вице-премьером в 2000-2004 и 2007-2011 годах.

Столтенберг предрек Украине ужасающую зиму

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину ждет «ужасающая зима». Об этом сообщает ТАСС.

Столтенберг рассказал, что на предстоящей встрече в Румынии министры иностранных дел НАТО примут решение о расширении помощи Украине. В нее планируется включить горючее и лекарства.

Алиев отменил встречу с Пашиняном из-за Макрона

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отменил встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе из-за поставленного ему условия. Об этом сообщает Azertag.

По словам Алиева, Пашинян хотел, чтобы на встрече также присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон.

Путин обратился к матерям военнослужащих

Президент РФ Владимир Путин заявил, что разделяет боль матерей, потерявших сыновей в боевых действиях, и пообещал сделать всё для поддержки этих женщин. Об этом сообщает ТАСС.

25 ноября состоялась встреча Путина с матерями участников российской спецоперации на Украине - мобилизованных, добровольцев, контрактников и кадровых военных.

В США назвали возможную причину пандемии COVID-19

Вероятнее всего, пандемия коронавируса стала результатом инцидента, связанного с исследованием. Об этом говорится в промежуточном отчете комитета Сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям, пишет РИА Новости.

«На основе анализа общедоступной информации представляется разумным сделать вывод, что пандемия COVID-19, скорее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованиями», - говорится в отчете.

Жена Зеленского заявила о готовности украинцев жить без света ради членства в ЕС

Супруга президента Украины Елена Зеленская заявила в интервью BBC о том, что украинцы готовы жить без света и тепла ради членства в ЕС. Об этом пишет «Лента.ру».

По ее словам, у жителей Украины за последние месяцы было много испытаний. И одним из них может стать наступающая зима при отсутствии тепла.

В еще одной стране призвали срочно заменить русские названия

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев призвал срочно переименовать четыре района Бишкека, имеющие русскоязычные названия. Об этом сообщает 24.KG.

Шакиев заявил, что задачи по развитию государственного языка в стране до сих пор не выполнены.

«У нас до сих пор некоторые населенные пункты носят названия, взятые из других языков. Срочно надо переименовать четыре района Бишкека», - подчеркнул спикер.

Суд ответил на иск Макаревича* о снятии статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) о снятии с него статуса иноагента. Об этом сообщает ТАСС.

Макаревич оспаривал принятое 2 сентября решение Минюста о признании его иноагентом, однако суд оставил иск музыканта без удовлетворения.

В Кремле ответили на слухи о возможной «мобилизации страны»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию, распространенную ранее в СМИ, о намерении российского лидера Владимира Путина объявить «мобилизацию страны», передает РИА Новости.

Ранее онлайн-издание «Правда.ру» проинформировало о планах президента сделать обращение по данному вопросу до конца года.

Иран неожиданно обыграл Уэльс на ЧМ-2022

Сборная Ирана обыграла Уэльс в матче 2-го тура чемпионата мира по футболу в Катаре со счетом 2:0. Как сообщает «Чемпионат.com», встреча национальных команд состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Раяйне.