Столтенберг предрек Украине ужасающую зиму

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину ждет «ужасающая зима». Об этом сообщает ТАСС.

Столтенберг рассказал, что на предстоящей встрече в Румынии министры иностранных дел НАТО примут решение о расширении помощи Украине. В нее планируется включить горючее и лекарства.

На встречу в Румынию также приглашены главы МИД Украины, Грузии и Молдавии, отметил генсек НАТО.

Politico писала со ссылкой на неназванного американского чиновника, что Госдепартамент США начал закладывать основу для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией.

Глава Комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли допускал, что Россия и Украина могут начать переговоры зимой. По его мнению, «окно возможностей» для переговоров появится, если линия фронта стабилизируется в холодное время. Милли посоветовал «ловить момент» и воспользоваться возможностью.