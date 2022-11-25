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49 минут назад

Алиев отменил встречу с Пашиняном из-за Макрона

Мария Иванова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отменил встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе из-за поставленного ему условия. Об этом сообщает Azertag.

Алиев отменил встречу с Пашиняном из-за Макрона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Алиева, Пашинян хотел, чтобы на встрече также присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон.

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Алиев заявил, что с его помощником связались из офиса главы Евросовета Шарля Мишеля и сообщили о согласии Пашиняна на встречу только при условии участия в ней Макрона.

«Это означает, что эта встреча не состоится», - подчеркнул президент Азербайджана.

Ранее Армения и Азербайджан согласились на размещение гражданской миссии ЕС вдоль своих границ.

Соглашение было достигнуто после того, как Алиев, Пашинян, Макрон и Мишель встретились в 6 октября в Праге. Гражданская миссия ЕС началась в октябре и продлится не более двух месяцев. Цель миссии - способствовать делимитации границы (определению положения и направления госграницы путем переговоров).

После встречи в Праге Армения и Азербайджан также анонсировали заключение мирного соглашения до конца 2022 года

В мире,Эммануэль Макрон,Шарль Мишель,Ильхам Алиев,Европейский совет,ЕС,
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