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41 минуту назад

Путин: Я разделяю боль матерей погибших военных

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что разделяет боль матерей, потерявших сыновей в боевых действиях, и пообещал сделать всё для поддержки этих женщин. Об этом сообщает ТАСС.

25 ноября состоялась встреча Путина с матерями участников российской спецоперации на Украине - мобилизованных, добровольцев, контрактников и кадровых военных.

В Кремле говорили, что это будет «обстоятельный разговор без повестки дня», президент обсудит с женщинам все темы, которые они поднимут.

«Для тех, кто потерял своего сына <...>, язык не поворачивается говорить каких-то формальных, стандартных вещей, связанных с выражением соболезнования, но хочу, чтобы вы знали: я лично, все руководство страны, мы разделяем эту боль», - подчеркнул президент.

Он отметил, что гибель ребенка ничто не может исправить, «особенно для мамы, которая вынашивала, выкармливала».

Президент подчеркнул, что власти будут делать все, чтобы матери погибших военных «не чувствовали себя забытыми».

«Сделаем все, что от нас зависит для того, чтобы вы чувствовали плечо рядом с собой», - заверил он.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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