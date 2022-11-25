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31 минуту назад

Суд отклонил иск Макаревича о снятии статуса иноагента

Lenta.ruиещё 3

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) о снятии с него статуса иноагента. Об этом сообщает ТАСС.

Суд ответил на иск Макаревича* о снятии статуса иноагента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Макаревич оспаривал принятое 2 сентября решение Минюста о признании его иноагентом, однако суд оставил иск музыканта без удовлетворения.

Макаревич* пожаловался на невостребованность за рубежом

«Суд отклонил в полном объеме исковые требования Макаревича А. В. к МинюМинюсту РФ. Истец требовал признать незаконным решение о включении его в реестр физлиц-иноагентов», — заявили в суде.

11 октября сообщалось, что Макаревич подал иск против Минюста России из-за включения его в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Адвокат певца заявил, что, по мнению его клиента, решение признать его иноагентом не имеет законных оснований, ущемляет его права и свободы, а также противоречит Конституции.

О включении Макаревича Министерством юстиции в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, стало известно 2 сентября. Помимо музыканта, в него были добавлены журналисты Катерина Гордеева и Дмитрий Гордон, а также бизнесмен Борис Зимин и политолог Федор Крашенинников.

Ранее продюсер Максим Фадеев обвинил Макаревича в нарциссизме.

*признан в РФ иноагентом

Шоу-бизнес,Дмитрий Гордон,Федор Крашенинников,Борис Зимин,Катерина Гордеева,Андрей Макаревич,Максим Фадеев,Минюст России,
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