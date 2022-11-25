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59 минут назад

В еще одной стране призвали срочно заменить русские названия

Мария Иванова

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев призвал срочно переименовать четыре района Бишкека, имеющие русскоязычные названия. Об этом сообщает 24.KG.

В еще одной стране призвали срочно заменить русские названия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шакиев заявил, что задачи по развитию государственного языка в стране до сих пор не выполнены.

«У нас до сих пор некоторые населенные пункты носят названия, взятые из других языков. Срочно надо переименовать четыре района Бишкека», - подчеркнул спикер.

Ранее депутаты парламента страны и правительства Бишкека уже предлагали изменить названия столичных районов.

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Депутат Таалайбек Усубалиев предложил переименовать Свердловский район в честь писателя Чингиза Айтматова или богатыря киргизского эпоса Манаса, Первомайский - в честь советских партийных деятелей Турдакуна Усубалиева и Жусупа Абдрахманова, Октябрьский - назвать в честь Байтика Баатыра (один из инициаторов вхождения Киргизии в состав Российской империи) или актера Суйменкула Чокморова, Ленинский - в честь советских партийных деятелей Исхака Раззакова и Абсамата Масалиева.

В мире,Суйменкула Чокморов,Чингиз Айтматов,
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