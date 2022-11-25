В еще одной стране призвали срочно заменить русские названия

Шакиев заявил, что задачи по развитию государственного языка в стране до сих пор не выполнены.

«У нас до сих пор некоторые населенные пункты носят названия, взятые из других языков. Срочно надо переименовать четыре района Бишкека», - подчеркнул спикер.

Депутат Таалайбек Усубалиев предложил переименовать Свердловский район в честь писателя Чингиза Айтматова или богатыря киргизского эпоса Манаса, Первомайский - в честь советских партийных деятелей Турдакуна Усубалиева и Жусупа Абдрахманова, Октябрьский - назвать в честь Байтика Баатыра (один из инициаторов вхождения Киргизии в состав Российской империи) или актера Суйменкула Чокморова, Ленинский - в честь советских партийных деятелей Исхака Раззакова и Абсамата Масалиева.