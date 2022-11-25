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1 час назад

Жена Зеленского заявила о готовности украинцев жить без света ради членства в ЕС

Елена Прошина

Супруга президента Украины Елена Зеленская заявила в интервью BBC о том, что украинцы готовы жить без света и тепла ради членства в ЕС. Об этом пишет «Лента.ру».

Жена Зеленского заявила о готовности украинцев жить без света ради членства в ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, у жителей Украины за последние месяцы было много испытаний. И одним из них может стать наступающая зима при отсутствии тепла.

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При этом ссылаясь на некий социологический опрос, Зеленская заявила, что якобы простые украинцы готовы и дальше это терпеть.

«Украинцы в большинстве, это было больше 90% опрошенных, ответили, что они готовы это терпеть два, три года, если они видят перспективу нашего членства в ЕС», — сказала Зеленская.

По ее словам, украинцы готовы терпеть нынешние условия ради чувства достоинства и ждущей их демократической семьи. При этом она отметила, что жители на такие вещи «смотрят оптимистично».

Ранее украинские СМИ сообщили, что в супермаркетах Киева опустели полки с хлебом, покупатели стоят в длинных очередях, чтобы купить продукты. Также сообщалось, что из-за постоянных перебоев с водоснабжением, некоторые киевляне начали собирать дождевую воду из водосточных труб в пластиковые бутылки и ведра.

В мире,Елена Зеленская,ЕС,
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