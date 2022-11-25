Жена Зеленского заявила о готовности украинцев жить без света ради членства в ЕС

Супруга президента Украины Елена Зеленская заявила в интервью BBC о том, что украинцы готовы жить без света и тепла ради членства в ЕС. Об этом пишет «Лента.ру».

По ее словам, у жителей Украины за последние месяцы было много испытаний. И одним из них может стать наступающая зима при отсутствии тепла.

При этом ссылаясь на некий социологический опрос, Зеленская заявила, что якобы простые украинцы готовы и дальше это терпеть.

«Украинцы в большинстве, это было больше 90% опрошенных, ответили, что они готовы это терпеть два, три года, если они видят перспективу нашего членства в ЕС», — сказала Зеленская.

По ее словам, украинцы готовы терпеть нынешние условия ради чувства достоинства и ждущей их демократической семьи. При этом она отметила, что жители на такие вещи «смотрят оптимистично».