В США назвали возможную причину пандемии COVID-19

Вероятнее всего, пандемия коронавируса стала результатом инцидента, связанного с исследованием. Об этом говорится в промежуточном отчете комитета Сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям, пишет РИА Новости.

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«На основе анализа общедоступной информации представляется разумным сделать вывод, что пандемия COVID-19, скорее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованиями», - говорится в отчете.

При этом в документы отмечается, что новая информация, которая может быть опубликована и будет доступна для проверки, может повлиять на эти выводы. В отчете также говорится, что данные о том, что происхождение коронавируса было естественным природно-очаговым, больше не заслуживают доверия или «презумпции точности».

Также, по данным комитета, остался ряд вопросов, ответов на которые еще нет. Так, неизвестно, какой вид животного является промежуточным хозяином для вируса и когда тот впервые заразил человека. Также пока неизвестно, где находится вирусный резервуар и каким образом коронавирус приобрел свои уникальные генетические особенности.