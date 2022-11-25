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25 минут назад

В США назвали возможной причиной пандемии COVID-19 ЧП с исследованием

Елена Прошина

Вероятнее всего, пандемия коронавируса стала результатом инцидента, связанного с исследованием. Об этом говорится в промежуточном отчете комитета Сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям, пишет РИА Новости.

В США назвали возможную причину пандемии COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На основе анализа общедоступной информации представляется разумным сделать вывод, что пандемия COVID-19, скорее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованиями», - говорится в отчете.

При этом в документы отмечается, что новая информация, которая может быть опубликована и будет доступна для проверки, может повлиять на эти выводы. В отчете также говорится, что данные о том, что происхождение коронавируса было естественным природно-очаговым, больше не заслуживают доверия или «презумпции точности».

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Также, по данным комитета, остался ряд вопросов, ответов на которые еще нет. Так, неизвестно, какой вид животного является промежуточным хозяином для вируса и когда тот впервые заразил человека. Также пока неизвестно, где находится вирусный резервуар и каким образом коронавирус приобрел свои уникальные генетические особенности.

Напомним, в США уже заявляли, что коронавирус возник в лаборатории в китайском Ухане, однако Пекин отвергал эти заявления. В свою очередь, начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал, что рассматривается возможность того, что к возникновению SARS-CoV-2 причастно Агентство США по международному развитию.

Наука и техника,Игорь Кириллов,Верховный суд,Сенат США,
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