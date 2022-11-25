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2 часа назад

В Кремле опровергли слухи о возможной «мобилизации страны»

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию, распространенную ранее в СМИ, о намерении российского лидера Владимира Путина объявить «мобилизацию страны», передает РИА Новости.

В Кремле ответили на слухи о возможной «мобилизации страны»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее онлайн-издание «Правда.ру» проинформировало о планах президента сделать обращение по данному вопросу до конца года.

Минобороны открыло «горячую линию» по вопросам финансового обеспечения мобилизованных

Как утверждалось, помимо мобилизации солдат и офицеров, речь будет идти об экономике о и новых мировых правилах игры.

Российская сторона с 24 февраля проводит специальную военную операцию на украинской территории. 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу объявил об окончании мероприятий в рамках частичной мобилизации в стране. Он отчитался о выполнении поставленных задач.

О том, что Кремль не обсуждает новую мобилизацию, Дмитрий Песков сообщил 21 ноября.

Украина,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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