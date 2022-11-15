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1 час назад

Пока вы не уснули: важная деталь биографии Путина и новое пособие для россиян

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В западных СМИ вспомнили об интересной детали в биографии Путина

США нужно оставить попытки загнать президента России Владимира Путина в угол, так как рано или поздно подобная политика может обернуться против Вашингтона. Такое заявление сделал обозреватель журнала The American Conservative Тед Снайдер, передает URA.RU.

Он написал, что политика Вашингтона вызывает у Москвы ощущение, будто ее по всем направлениям загнали в угол. Снайдер выразил уверенность, что Вашингтону следует задуматься о путях отхода, так как кризис на Украине принимает совершенно критическую форму.

Автор статьи вспомнил историю из биографии Владимира Путина: в детстве он с друзьями гонял палками крыс. Однажды одна большая крыса, которую они вместе загнали в угол, развернулась и напала на детей, сильно испугав их. Глава России запомнил этот случай на всю жизнь, говорится в публикации. Снайдер считает, что спустя много лет Путин все еще помнит этот урок: не стоит загонять кого-либо в угол.

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Госдума приняла закон о введении единого пособия на ребенка

Государственная дума приняла закон о введении единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Принятие закона установит единые условия выплат семьям с детьми. Поддержку получат все нуждающиеся в этом семьи», — сказал Володин.

Пособие смогут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.

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Китай выступил против исключения России из G20

Китай выступает против исключения России из «Большой двадцатки», а также удаления ее с других международных площадок. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, пишет РИА Новости.

Такое заявление глава китайского внешнеполитического ведомства сделал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая состоялась в ходе саммита G20 на индонезийском острове Бали.

«Очень рады, что вы лично участвуете в саммите «двадцатки», представляете Россию, это очень славная миссия. Мы поддерживаем достойную роль России в рамках «двадцатки» и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов», - заявил Ван И.

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Зеленский перечислил десять шагов для мира на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ход своего выступления на саммите «Большой двадцатки», который проходит 15-16 ноября на Бали, озвучил десять шагов для достижения мира на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир. Приняв участие в саммите "Группы двадцати", я представил предложения таких решений – конкретных и честных. Украина предлагает ведущим государствам мира быть сотворцами мира вместе с нами», - заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

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Лавров прокомментировал условия Украины для переговоров

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал онлайн-выступление президента Украины Владимира Зеленского в рамках саммита «Группы двадцати» (G20). Он подчеркнул, что условия украинской стороны для начала переговоров заведомо нереалистичны и не адекватны ситуации, передают «Известия».

По словам Лаврова, исходя из слов Зеленского, он не принимает никаких рекомендаций Запада о переговорах с Россией.

Как отметил глава МИД, российская сторона ждет конкретных свидетельств того, что Запад заинтересован в дисциплинировании Зеленского.

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Россияне подрались с охранниками кафе из-за флага Германии

В Воронеже полиция проверит обстоятельства конфликта между охраной и посетителями местного кафе. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Наталью Куликову.

По ее словам, в час ночи 13 октября в правоохранительные органы обратилась 39-летняя местная жительница с заявлением о причинении ей телесных повреждений и морального вреда в ходе конфликта с охраной кафе.

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СМИ: совершившую теракт в Стамбуле сирийку готовили инструкторы из США

Совершившая теракт в центре Стамбула сирийка Ахлам аль-Башир была подготовлена американскими инструкторами. Как пишет URA.RU, об этом стало известно газете Yeni Şafak.

По информации источников издания в полиции, террористку направили из сирийского города Кобани.

Приказ совершить взрыв она получила от одного из руководителей сирийского ответвления запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). До прибытия в Стамбул она проходила подготовку, которую организовали инструкторы из США.

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Слуцкий покинул «Рубин»

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий решил покинуть пост по собственному желанию. Как сообщает пресс-служба организации, 15 ноября он попрощался с командой на клубной базе.

Слуцкий поблагодарил игроков, болельщиков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие.

«Футбольный клуб "Рубин", в свою очередь, выражает огромную признательность Леониду Викторовичу и благодарит за неоценимый вклад в развитие клуба», — подчеркивается в сообщении.

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Басков назвал причины своей госпитализации

Певец, шоумен Николай Басков рассказал, что причиной госпитализации в одну из столичных клиник стали «проблемы с ногой». Об этом пишут «Аргументы и факты».

Отмечается, что ранее в СМИ появились публикации о том, что певец госпитализирован в медицинское учреждение. Общественность выражала опасения, что с шоуменом случилось что-то серьезное.

Басков опроверг слухи о тяжелых проблемах со здоровьем, назвал сроки своей выписки.

«Выйду [из больницы] через несколько дней», - выразил надежду певец.

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В мире,Наталья Куликова,Владимир Зеленский,Николай Басков,Вячеслав Володин,Сергей Лавров,Леонид Слуцкий,Владимир Путин,МИД России,Рабочая партия Курдистана,ФК "Рубин",Госдума,
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