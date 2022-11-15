Зеленский перечислил десять шагов для мира на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ход своего выступления на саммите «Большой двадцатки», который проходит 15-16 ноября на Бали, озвучил десять шагов для достижения мира на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир. Приняв участие в саммите "Группы двадцати", я представил предложения таких решений – конкретных и честных. Украина предлагает ведущим государствам мира быть сотворцами мира вместе с нами», - заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

Его «формула мира для Украины, Европы и мира» состоит из десяти пунктов и включает в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск», а также «возвращение справедливости», недопущение эскалации и фиксацию «окончания войны».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».