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1 час назад

Китай выступил против исключения России из G20

Алиса Селезнёва

Китай выступает против исключения России из «Большой двадцатки», а также удаления ее с других международных площадок. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, пишет РИА Новости.

Китай выступил против исключения России из G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление глава китайского внешнеполитического ведомства сделал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая состоялась в ходе саммита G20 на индонезийском острове Бали.

«Очень рады, что вы лично участвуете в саммите «двадцатки», представляете Россию, это очень славная миссия. Мы поддерживаем достойную роль России в рамках «двадцатки» и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов», - заявил Ван И.

Он также подчеркнул, что намерен обсудить с Сергеем Лавровым «вопросы, представляющие взаимный интерес, а также сотрудничество по сохранению устойчивой динамики двусторонних отношений».

Ранее стало известно, что в Верховную раду Украины был внесен проект обращения к G20 с призывом исключить Россию из состава «Большой двадцатки».

При этом Associated Press сообщало, что попытки западных стран исключить Россию из G20 из-за проведения ею спецоперации на Украине натолкнулись на сопротивление Китая, Бразилии и других крупных стран.

В мире,Сергей Лавров,Верховная Рада,
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