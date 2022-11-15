Китай выступил против исключения России из G20

Китай выступает против исключения России из «Большой двадцатки», а также удаления ее с других международных площадок. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, пишет РИА Новости.

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Такое заявление глава китайского внешнеполитического ведомства сделал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая состоялась в ходе саммита G20 на индонезийском острове Бали.

«Очень рады, что вы лично участвуете в саммите «двадцатки», представляете Россию, это очень славная миссия. Мы поддерживаем достойную роль России в рамках «двадцатки» и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов», - заявил Ван И.

Он также подчеркнул, что намерен обсудить с Сергеем Лавровым «вопросы, представляющие взаимный интерес, а также сотрудничество по сохранению устойчивой динамики двусторонних отношений».

Ранее стало известно, что в Верховную раду Украины был внесен проект обращения к G20 с призывом исключить Россию из состава «Большой двадцатки».