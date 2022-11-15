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8 минут назад

Басков назвал причины своей госпитализации

Илья Родин

Певец, шоумен Николай Басков рассказал, что причиной госпитализации в одну из столичных клиник стали «проблемы с ногой». Об этом пишут «Аргументы и факты».

Отмечается, что ранее в СМИ появились публикации о том, что певец госпитализирован в медицинское учреждение. Общественность выражала опасения, что с шоуменом случилось что-то серьезное.

Басков опроверг слухи о тяжелых проблемах со здоровьем, назвал сроки своей выписки.

«Выйду [из больницы] через несколько дней», - выразил надежду певец.

Он добавил, что причиной обращения в клинику стали «проблемы с ногой».

Ранее Басков назвал не соответствующими действительности слухи о наличии у него недвижимости за границей.

Шоу-бизнес,Видео,Николай Басков,
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