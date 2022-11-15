Басков назвал причины своей госпитализации

Певец, шоумен Николай Басков рассказал, что причиной госпитализации в одну из столичных клиник стали «проблемы с ногой». Об этом пишут «Аргументы и факты».
Отмечается, что ранее в СМИ появились публикации о том, что певец госпитализирован в медицинское учреждение. Общественность выражала опасения, что с шоуменом случилось что-то серьезное.
Басков опроверг слухи о тяжелых проблемах со здоровьем, назвал сроки своей выписки.
«Выйду [из больницы] через несколько дней», - выразил надежду певец.
Он добавил, что причиной обращения в клинику стали «проблемы с ногой».
Ранее Басков назвал не соответствующими действительности слухи о наличии у него недвижимости за границей.