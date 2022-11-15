СМИ: совершившую теракт в Стамбуле сирийку готовили инструкторы из США

Совершившая теракт в центре Стамбула сирийка Ахлам аль-Башир была подготовлена американскими инструкторами. Как пишет URA.RU, об этом стало известно газете Yeni Şafak.

По информации источников издания в полиции, террористку направили из сирийского города Кобани.

Приказ совершить взрыв она получила от одного из руководителей сирийского ответвления запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). До прибытия в Стамбул она проходила подготовку, которую организовали инструкторы из США.

Напомним, что теракт произошел днем в воскресенье, 13 ноября, на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Погибли шесть человек, еще 81 пострадали, в том числе и трое граждан России.