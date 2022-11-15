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45 минут назад

СМИ: совершившую теракт в Стамбуле сирийку готовили инструкторы из США

Никита Бородкин

Совершившая теракт в центре Стамбула сирийка Ахлам аль-Башир была подготовлена американскими инструкторами. Как пишет URA.RU, об этом стало известно газете Yeni Şafak.

По информации источников издания в полиции, террористку направили из сирийского города Кобани.

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Приказ совершить взрыв она получила от одного из руководителей сирийского ответвления запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). До прибытия в Стамбул она проходила подготовку, которую организовали инструкторы из США.

Напомним, что теракт произошел днем в воскресенье, 13 ноября, на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Погибли шесть человек, еще 81 пострадали, в том числе и трое граждан России.

В понедельник, 14 ноября, турецкая полиция задержала гражданку Сирии, совершившую теракт. Также сообщалось, что в ходе расследования правоохранители задержали еще 46 человек.

В мире,Видео,Рабочая партия Курдистана,
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