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27 минут назад

Лавров: Украина выдвинула нереалистичные условия

Лера Букина

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал онлайн-выступление президента Украины Владимира Зеленского в рамках саммита «Группы двадцати» (G20). Он подчеркнул, что условия украинской стороны для начала переговоров заведомо нереалистичны и не адекватны ситуации, передают «Известия».

По словам Лаврова, исходя из слов Зеленского, он не принимает никаких рекомендаций Запада о переговорах с Россией.

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Как отметил глава МИД, российская сторона ждет конкретных свидетельств того, что Запад заинтересован в дисциплинировании Зеленского.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, как он видит шаги для урегулирования конфликта в его стране.

В плане президента Украины насчитывается 10 пунктов. Он заявил, что сейчас важно добиться

радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмена военнопленными, восстановления территориальной целостности страны, вывода войск РФ и прекращения боевых действий, «возвращения справедливости», противодействия экоциду, недопущения эскалации, фиксации «окончания войны».

Политика,Видео,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,МИД России,
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