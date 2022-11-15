Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал онлайн-выступление президента Украины Владимира Зеленского в рамках саммита «Группы двадцати» (G20). Он подчеркнул, что условия украинской стороны для начала переговоров заведомо нереалистичны и не адекватны ситуации, передают «Известия».

По словам Лаврова, исходя из слов Зеленского, он не принимает никаких рекомендаций Запада о переговорах с Россией.

Как отметил глава МИД, российская сторона ждет конкретных свидетельств того, что Запад заинтересован в дисциплинировании Зеленского.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, как он видит шаги для урегулирования конфликта в его стране.

В плане президента Украины насчитывается 10 пунктов. Он заявил, что сейчас важно добиться