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29 минут назад

Госдума приняла закон о введении единого пособия на ребенка

Газета.Ruиещё 1

Государственная дума приняла закон о введении единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума приняла закон о введении единого пособия на ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Принятие закона установит единые условия выплат семьям с детьми. Поддержку получат все нуждающиеся в этом семьи», — сказал Володин.

Пособие смогут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.

Отмечается, что на эти цели из федерального и региональных бюджетов будет выделено 1,7 трлн рублей. Закон об установлении единого пособия предлагается ввести с 1 января 2023 года.

Общество,Вячеслав Володин,Госдума,
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