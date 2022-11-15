Госдума приняла закон о введении единого пособия на ребенка

Государственная дума приняла закон о введении единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Принятие закона установит единые условия выплат семьям с детьми. Поддержку получат все нуждающиеся в этом семьи», — сказал Володин.
Пособие смогут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.
Отмечается, что на эти цели из федерального и региональных бюджетов будет выделено 1,7 трлн рублей. Закон об установлении единого пособия предлагается ввести с 1 января 2023 года.