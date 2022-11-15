В западных СМИ вспомнили об интересной детали в биографии Путина

США нужно оставить попытки загнать президента России Владимира Путина в угол, так как рано или поздно подобная политика может обернуться против Вашингтона. Такое заявление сделал обозреватель журнала The American Conservative Тед Снайдер, передает URA.RU.

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Он написал, что политика Вашингтона вызывает у Москвы ощущение, будто ее по всем направлениям загнали в угол. Снайдер выразил уверенность, что Вашингтону следует задуматься о путях отхода, так как кризис на Украине принимает совершенно критическую форму.

Автор статьи вспомнил историю из биографии Владимира Путина: в детстве он с друзьями гонял палками крыс. Однажды одна большая крыса, которую они вместе загнали в угол, развернулась и напала на детей, сильно испугав их. Глава России запомнил этот случай на всю жизнь, говорится в публикации. Снайдер считает, что спустя много лет Путин все еще помнит этот урок: не стоит загонять кого-либо в угол.