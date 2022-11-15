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22 минуты назад

В западных СМИ вспомнили об интересной детали в биографии Путина

Елена Прошина

США нужно оставить попытки загнать президента России Владимира Путина в угол, так как рано или поздно подобная политика может обернуться против Вашингтона. Такое заявление сделал обозреватель журнала The American Conservative Тед Снайдер, передает URA.RU.

В западных СМИ вспомнили об интересной детали в биографии Путина
Фото: ТАССТАСС

Он написал, что политика Вашингтона вызывает у Москвы ощущение, будто ее по всем направлениям загнали в угол. Снайдер выразил уверенность, что Вашингтону следует задуматься о путях отхода, так как кризис на Украине принимает совершенно критическую форму.

Автор статьи вспомнил историю из биографии Владимира Путина: в детстве он с друзьями гонял палками крыс. Однажды одна большая крыса, которую они вместе загнали в угол, развернулась и напала на детей, сильно испугав их. Глава России запомнил этот случай на всю жизнь, говорится в публикации. Снайдер считает, что спустя много лет Путин все еще помнит этот урок: не стоит загонять кого-либо в угол.

The American Conservative пишет, что печальному положению России способствуют заявления Украины и Запада о принадлежности Крыма, расширение НАТО к границам России, а также переброска военнослужащих Североатлантического альянса в Европу. Снайдер напомнил, что Путин неоднократно предупреждал Запада о значимости нейтральной позиции Украины для России.

Политика,Владимир Путин,НАТО,
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