В западных СМИ вспомнили об интересной детали в биографии Путина

США нужно оставить попытки загнать президента России Владимира Путина в угол, так как рано или поздно подобная политика может обернуться против Вашингтона. Такое заявление сделал обозреватель журнала The American Conservative Тед Снайдер, передает URA.RU.
Он написал, что политика Вашингтона вызывает у Москвы ощущение, будто ее по всем направлениям загнали в угол. Снайдер выразил уверенность, что Вашингтону следует задуматься о путях отхода, так как кризис на Украине принимает совершенно критическую форму.
Автор статьи вспомнил историю из биографии Владимира Путина: в детстве он с друзьями гонял палками крыс. Однажды одна большая крыса, которую они вместе загнали в угол, развернулась и напала на детей, сильно испугав их. Глава России запомнил этот случай на всю жизнь, говорится в публикации. Снайдер считает, что спустя много лет Путин все еще помнит этот урок: не стоит загонять кого-либо в угол.
The American Conservative пишет, что печальному положению России способствуют заявления Украины и Запада о принадлежности Крыма, расширение НАТО к границам России, а также переброска военнослужащих Североатлантического альянса в Европу. Снайдер напомнил, что Путин неоднократно предупреждал Запада о значимости нейтральной позиции Украины для России.