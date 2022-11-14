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1 час назад

Россияне подрались с охранниками кафе из-за флага Германии

Lenta.ruиещё 1

В Воронеже полиция проверит обстоятельства конфликта между охраной и посетителями местного кафе. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Наталью Куликову.

Россияне подрались с охранниками кафе из-за флага Германии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, в час ночи 13 октября в правоохранительные органы обратилась 39-летняя местная жительница с заявлением о причинении ей телесных повреждений и морального вреда в ходе конфликта с охраной кафе.

В соцсетях очевидцы опубликовали видео драки между мужчинами в камуфляжной форме и посетителями кафе. Они рассказали, что администрация кафе вызвала группу быстрого реагирования после того, как один из клиентов сломал флаг Германии, украшавший заведение, и стал выкрикивать оскорбления. Охрана «вытащила всех на улицу, распыляла газ в лицо всем причастным и непричастным и провоцировала на драку».

Происшествия,Наталья Куликова,
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