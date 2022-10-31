Пока вы не уснули: решение Эрдогана по "зерновой сделке" и повреждение вертолетов Ка-52

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СМИ сообщили об ударах по критическим объектам Украины

Украинские СМИ сообщают об ударах по критическим объектам в ряде регионов страны. Как пишет РИА Новости, в некоторых областях нарушена подача электричества и воды.

Так, в Киеве прозвучало порядка 10 взрывов. У многих жителей в пригороде пропали свет и вода. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил отключение электричества в части столицы и ограничения подачи воды в некоторых районах.

Эрдоган: Турция продолжит соблюдать зерновую сделку

Турция продолжит соблюдать зерновую сделку для решения проблемы продовольственной безопасности, несмотря на колебания России. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Мы стремились поставлять пшеницу, произведенную на Украине и в России, в страны, столкнувшиеся с угрозой голода. Благодаря совместному механизму, который мы создали в Стамбуле, мы сделали украинскую пшеницу доступной для всего мира и помогли уменьшить продовольственный кризис. Хотя Россия колеблется в этом отношении из-за отсутствия таких же возможностей для себя, мы будем продолжать делать все возможное, чтобы служить человечеству», — сказал турецкий лидер.

Два вертолета Ка-52 повредило взрывом под Псковом

Два российских разведывательно-ударных вертолета Ка-52 получили повреждения в результате взрывов на военном аэродроме в Псковской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Отмечается, что взрыв произошел вечером 30 октября на территории вертолетной площадки в Островском районе. По словам собеседника издания, всего произошло три взрыва.

Вертолеты в это время находились на аэродроме на ремонте.

Мэр Белгорода подал в отставку

Мэр Белгорода Антон Иванов покидает пост в связи с переходом на другую работу. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, временно исполняющим обязанности стал первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.

Глава региона не уточнил, на какую именно работу перешел Иванов.

Виза Кипра для россиян станет платной

Власти Кипра приняли решение сделать визу для россиян платной. Теперь, чтобы въехать в страну нужно заплатить 80 евро. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров.

Как уточняется, решение об этом принял Совет министров республики Кипр. Таким образом, с 1 декабря в РФ вводится визовый сбор за оформление кипрской национальной визы. Для взрослых заявителей визовый сбор составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет – 40 евро.

Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским

Президент США Джо Байден вышел из себя во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.

Как стало известно каналу, инцидент произошел в ходе беседы лидеров двух стран, которая состоялась 15 июня 2022 года. Глава Белого дома сообщил своему украинскому коллеге, что одобрил выделение Киеву дополнительной военной помощи в размере 1 миллиарда долларов. Однако в ответ Зеленский начал перечислять, какую еще помощь Украина ждет от западных стран, но не получает.

В России начались сложности с наращиванием добычи нефти

Эксперты прогнозируют, что снижение объемов добываемых нефтепродуктов ожидается и в ноябре этого года. Это происходит на фоне ожидаемого эмбарго, введенного на российскую нефть.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник, в октябре у России не получилось нарастить количество производимой нефти, даже несмотря на то, что существует запас квот ОПЕК+, а стоимость сырья на мировом рынке довольно большая.

Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить губернатора Петербурга

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил заявление о преступлении в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку в отношении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщается в Telegram-канале пресс-службы «Конкорда».

В частности, Пригожин попросил проверить возможный факт создания Бегловым организованного преступного сообщества на территории Северной столицы «с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников».

Миллиардер Сторонский отказался от российского гражданства

Основатель британского финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский принял решение отказаться от гражданства РФ. Об этом сообщил Forbes представитель компании.

«Ник отказался от российского гражданства некоторое время назад», — подчеркнули в компании.

Аналогичной информацией ранее поделилась газета The Telegraph, которая сослалась на представителя Revolut. Он, в свою очередь, указал на наличие у бизнесмена гражданства Великобритании. Его, как отмечалось, предприниматель решил сохранить.

Богомолов впервые вышел в свет после отъезда Собчак

Режиссер Константин Богомолов впервые вышел в свет после известий, что его супруга Ксения Собчак покинула Россию. Видео в соцсетях разместила директор Театра на Бронной Елена Мироненко. Об этом пишет «Газета.ру».