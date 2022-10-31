Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским

Президент США Джо Байден вышел из себя во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.

Как стало известно каналу, инцидент произошел в ходе беседы лидеров двух стран, которая состоялась 15 июня 2022 года. Глава Белого дома сообщил своему украинскому коллеге, что одобрил выделение Киеву дополнительной военной помощи в размере 1 миллиарда долларов. Однако в ответ Зеленский начал перечислять, какую еще помощь Украина ждет от западных стран, но не получает.

«Байден вышел из себя... Американский народ довольно щедр, а его администрация и американские военные усердно работают, чтобы помочь Украине, говорил он [Байден], повысив голос, и Зеленский мог бы проявить чуть больше благодарности», — рассказал один из собеседников NBC News.

По данным источников канала, недовольство президента США до этого накапливалось в течение нескольких недель на фоне постоянной критики в адрес Вашингтона со стороны Зеленского по поводу медленных поставок вооружения. Однако после этого инцидента команда украинского лидера начала пытаться снять напряжение в отношениях двух президентов, посчитав их непродуктивными.

В итоге Зеленский в тот же день выступил с публичной благодарностью в адрес Байдена, оценив помощь Вашингтона. После этого отношения лидеров США и Украины улучшились.