АТОР: виза на Кипр станет платной

Власти Кипра приняли решение сделать визу для россиян платной. Теперь, чтобы въехать в страну нужно заплатить 80 евро. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как уточняется, решение об этом принял Совет министров республики Кипр. Таким образом, с 1 декабря в РФ вводится визовый сбор за оформление кипрской национальной визы. Для взрослых заявителей визовый сбор составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет – 40 евро.

Также стало известно, что с 1 декабря визовый сбор за оформление кипрских виз любой категории для граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Украины составит 35 евро. Для граждан Казахстана – 80 евро.