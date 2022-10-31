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38 минут назад

Виза Кипра для россиян станет платной

Елена Прошина

Власти Кипра приняли решение сделать визу для россиян платной. Теперь, чтобы въехать в страну нужно заплатить 80 евро. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров.

АТОР: виза на Кипр станет платной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, решение об этом принял Совет министров республики Кипр. Таким образом, с 1 декабря в РФ вводится визовый сбор за оформление кипрской национальной визы. Для взрослых заявителей визовый сбор составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет – 40 евро.

Также стало известно, что с 1 декабря визовый сбор за оформление кипрских виз любой категории для граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Украины составит 35 евро. Для граждан Казахстана – 80 евро.

Напомним, в настоящее время национальная кипрская виза оформляется для россиян бесплатно. Граждане РФ также могут въехать в страну по многократной действующей шенгенской визе, а также по многократной национальной визе Румынии, Хорватии или Болгарии.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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