Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить губернатора Петербурга

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил заявление о преступлении в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку в отношении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщается в Telegram-канале пресс-службы «Конкорда».

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В частности, Пригожин попросил проверить возможный факт создания Бегловым организованного преступного сообщества на территории Северной столицы «с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников».