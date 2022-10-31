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21 минуту назад

Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить губернатора Петербурга

Lenta.ruиещё 3

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил заявление о преступлении в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку в отношении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщается в Telegram-канале пресс-службы «Конкорда».

Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить губернатора Петербурга
Фото: ТАССТАСС

В частности, Пригожин попросил проверить возможный факт создания Бегловым организованного преступного сообщества на территории Северной столицы «с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников».

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Отмечается, что текст документа до окончания проверки опубликован не будет, а его копия направлена губернатору Петербурга.

Политика,Евгений Пригожин,Александр Беглов,Генпрокуратура РФ,
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