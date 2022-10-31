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15 минут назад

Богомолов впервые вышел в свет после отъезда Собчак

Елена Прошина

Режиссер Константин Богомолов впервые вышел в свет после известий, что его супруга Ксения Собчак покинула Россию. Видео в соцсетях разместила директор Театра на Бронной Елена Мироненко. Об этом пишет «Газета.ру».

В ролике видно, что режиссер присутствует на защите эскизов спектакля «Без вины виноватые», который был поставлен по пьесе Островского. В социальной сети художественный руководитель написал, что спектакль стоит уже ждать в декабрьской афише.

Напомним, 26 октября стало известно, что Ксения Собчак уехала из страны, перебравшись в Литву по израильскому паспорту. Предполагается, что журналистка покинула Россию из-за того, что может являться фигуранткой дела о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. В ходе расследования ее директор Кирилл Суханов был арестован на два месяца.

Ранее Богомолов впервые прокомментировал слухи о нем на личной странице в соцсетях. Режиссер опроверг всю информацию СМИ, назвав журналистов «дураками».

Между тем член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что Богомолов может столкнуться с серьезными карьерными сложностями из-за отъезда супруги. По его словам, Собчак поставила перед мужем сложную задачу - он должен решить, с кем и как он будет дальше работать в театре. Он отметил, что в данной ситуации стоит ожидать реакцию властей на будущую театральную деятельность режиссера.

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