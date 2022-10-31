СМИ сообщили об ударах по критическим объектам Украины

Украинские СМИ сообщают об ударах по критическим объектам в ряде регионов страны. Как пишет РИА Новости, в некоторых областях нарушена подача электричества и воды.
Так, в Киеве прозвучало порядка 10 взрывов. У многих жителей в пригороде пропали свет и вода. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил отключение электричества в части столицы и ограничения подачи воды в некоторых районах.
Также украинские власти сообщают о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Харькове — там начались отключения света, в городе перестало работать метро. В Черкасской области удар был нанесен по объекту критической инфраструктуры — часть жителей региона остались без электроэнергии.
Отдельно местные СМИ сообщают о взрывах в Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областях. Информации о поврежденных объектах пока нет.
Напомним, что утром в понедельник, 31 октября, воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Позднее стало известно о взрывах в Запорожской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, а также в Одессе, Виннице и пригороде Днепра. В Киеве, предположительно, удар был нанесен по столичной ГАЭС.
Регулярные удары по энергетической инфраструктуре Украины российскими войсками начались 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту. 18 октября в офисе украинского президента заявили о критической ситуации с электричеством по всей стране. На Украине начались веерные отключения электроэнергии.