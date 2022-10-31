Эрдоган: Турция продолжит соблюдать зерновую сделку

«Мы стремились поставлять пшеницу, произведенную на Украине и в России, в страны, столкнувшиеся с угрозой голода. Благодаря совместному механизму, который мы создали в Стамбуле, мы сделали украинскую пшеницу доступной для всего мира и помогли уменьшить продовольственный кризис. Хотя Россия колеблется в этом отношении из-за отсутствия таких же возможностей для себя, мы будем продолжать делать все возможное, чтобы служить человечеству», — сказал турецкий лидер.