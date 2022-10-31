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52 минуты назад

Эрдоган заявил о намерении Турции продолжить соблюдать зерновую сделку

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Турция продолжит соблюдать зерновую сделку для решения проблемы продовольственной безопасности, несмотря на колебания России. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Эрдоган: Турция продолжит соблюдать зерновую сделку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы стремились поставлять пшеницу, произведенную на Украине и в России, в страны, столкнувшиеся с угрозой голода. Благодаря совместному механизму, который мы создали в Стамбуле, мы сделали украинскую пшеницу доступной для всего мира и помогли уменьшить продовольственный кризис. Хотя Россия колеблется в этом отношении из-за отсутствия таких же возможностей для себя, мы будем продолжать делать все возможное, чтобы служить человечеству», — сказал турецкий лидер.

Ранее стало известно, что команды Турции и ООН возобновили осмотр судов в рамках зерновой сделки после выхода из нее России. ООН уже согласовала с Киевом и Анкарой план передвижения 16 судов на 31 октября. Организация также намерена проинспектировать 40 судов, которые стоят на якоре вблизи Стамбула, в следующий понедельник, 7 ноября.

После атаки беспилотников на суда Черноморского флота 29 октября Минобороны России заявило о приостановке зерновой сделки. Ведомство обвинило Великобританию к причастности к атаке и назвало ее террористическим актом. Подчеркивалось, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

В мире,Реджеп Эрдоган,Минобороны России,ООН,
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