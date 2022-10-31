Два вертолета Ка-52 повредило взрывом под Псковом

Два российских разведывательно-ударных вертолета Ка-52 получили повреждения в результате взрывов на военном аэродроме в Псковской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Отмечается, что взрыв произошел вечером 30 октября на территории вертолетной площадки в Островском районе. По словам собеседника издания, всего произошло три взрыва.

Вертолеты в это время находились на аэродроме на ремонте.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Пока неизвестно, что могло привести к детонации. Комментариев от властей также не поступало. По данным Telegram-канала Baza, вертолеты находились на территории аэродрома, который расположен недалеко от российско-латвийской границы.

"Около 22 вечера военнослужащие части услышали несколько взрывов, а затем увидели разбросанные обломки двух вертолетов. Взрыв был такой силы, что обломки фюзеляжа раскидало на 200 метров вокруг", - говорится в сообщении.