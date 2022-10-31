Два вертолета Ка-52 повредило взрывом под Псковом

Два российских разведывательно-ударных вертолета Ка-52 получили повреждения в результате взрывов на военном аэродроме в Псковской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Отмечается, что взрыв произошел вечером 30 октября на территории вертолетной площадки в Островском районе. По словам собеседника издания, всего произошло три взрыва.
Вертолеты в это время находились на аэродроме на ремонте.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Пока неизвестно, что могло привести к детонации. Комментариев от властей также не поступало. По данным Telegram-канала Baza, вертолеты находились на территории аэродрома, который расположен недалеко от российско-латвийской границы.
"Около 22 вечера военнослужащие части услышали несколько взрывов, а затем увидели разбросанные обломки двух вертолетов. Взрыв был такой силы, что обломки фюзеляжа раскидало на 200 метров вокруг", - говорится в сообщении.
Портал также не сообщает возможную причину взрыва. 23 октября истребитель Су-30 в ходе испытательного полета потерпел крушение в жилом секторе Иркутска. В результате инцидента погибли два пилота самолета.